Teater on koht, mille laval vaadeldakse inimesi ja nende omavahelist suhtlust. See on mäng, mida saame vaadata kõrvalt ja mida võime korraga võtta nii meelelahutuse kui ka õppevahendina. Just seda on eelmisel laupäeval Vanemuise väikeses majas esietendunud «Elamise reeglid». Autor on Inglise uuema põlvkonna näitekirjanik Sam Holcroft, kellele see oli läbimurdeteos.