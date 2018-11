Lauri Vahtre: terved instituudid elavad parasiidina oma elevandiluust tornides ja produtseerivad rämpsu

Hingelt on Vahtre oma isa, Tartu ülikooli tuntud ajalooprofessori Sulev Vahtre mõjul ja eeskujul läbi ja lõhki rahvuslane. Nii on loogiline, et 1980. aastate alguses tuli tal Noor-Tartu liikumises osalemise ja nõukogudevastase tegevuse eest käia korduvalt KGBs aru andmas. Tagatipuks heideti üliõpilane Vahtre alma mater’ist välja, ning see tekitas muidugi tagakiusamise ohu ka tema isa kohale.