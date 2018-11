Kelly Kukin: täna räägime isadest

Kõik isad ei ole täiuslikud, kõik lapsed ka pole. Mina olen aru saanud, et emadel ja isadel on kõige raskem lastega suhelda siis, kui need on teismelised. Ja lastel on kõige raskem oma vanemaid mõista siis, kui need on juba väga-väga vanad. Ei ole mingi uudis, et mõned vanad ja haiged inimesed lähevad kurjaks. Siis tasuks meeles pidada, et seal räägib haigus, mitte teie lähedane. «Kasi minema!» ei ole ehk mõeldud nii, nagu see kõlab, sest enamjaolt ei taha inimene olla üksi.