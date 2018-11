Kairi Leivo: kas usaldame mardisandid oma tuppa?

Lisaks mardisantide koolitamisele peaksime hakkama õpetama ka peresid, sest õnne tuppa toomine ja selle vastuvõtmine on ju kahepoolne tegevus, ühine etendus, mis tagab tulevaks aastaks elu edenemist kogu perele.

Mardisandi sissevisatud herned või vili on meie õnne kullaterad, mida ei tasuks esimese hooga prügina välja visata. Mardiisa vitsakimp on tervist nõiduv tootem, millega end ka ülejäänud aastal saab terveks urbida. Niisamamoodi saab vigureid ja vimkasid visata vastastikku. Sest nalja peab ka saama, nagu ütles Karlsson.

Üleilmastumise käigus lähevad paikkondlikud ja kogukondlikud eripärad kergesti kaduma. Inimesi mõjutab meedia rohkem kui vanaemade-vanaisade muinasjutud ja mälestused. Unustame kahjuks liiga ruttu oma iidseid kombeid. Mis kasu mul sellest on, küsivad tänapäeva inimesed, kellest suurem osa ju tegelikult ise põldu ei hari ja loomi ei pea. Kui vanasti käis inimeste elu põlluharimise ja loomapidamisega seotud tööde rütmis, siis tänapäeva linnakultuuris ei saa arugi, et sügisel on õunaaeg ja saagikoristus, sest poeletil on õunad aasta ringi punased. Mina näen seda nii, et kuigi suurem osa rahvastikust elab linnas, on igale tööle ja tegevusele edenemist vaja.

Mõelgem ka selle peale, et kusagilt see leib ikka meie lauale tuleb, ning toetame mardi- ja kadripäeva pühitsedes neid inimesi, kes teevad tööd, et meil oleks midagi lauale anda. Oleme kõik omavahel seotud ja keegi ei saa siin ilmas elada maa peal kõndimata ja selle ilma õhku hingamata.

Kuidas me ikkagi tänapäeval lubame oma lapsi üksinda toimetama ürgset ja väekat sigivusmaagilist rituaali?

Väidetakse, et ükski komme ei saa säilida, kui ta ei kohandu vastavalt ajastule. Olen sellega päri. Muutused on loomulik osa rahvakultuurist. Pastlakultuuri ajad on möödas. Nahast pastlad ei pea asfaldiga kaetud tänavatel kuigi kaua vastu. Lambakasukaid, mida pahupidi pöörata, on vaid vähestel linnainimestel. Kohandume, kasutame fantaasiat ja leiame need kostüümid kasvõi taaskasutuskeskusest, et oma mardiperekond riidesse panna.

Kui sadakond aastat tagasi liikus pärimus põlvest põlve vaid suulisel ja kogemuslikul teel, siis tänapäeval ei ole küsimus leida oma kodukandi rahvakalendri pärimus üles raamatutest või internetist, sest vanaemadki ei mäleta enam sõnu. Kui ei ole ahjuküttega korterit, kust saaks tahma, millega nägu mustaks maalida, siis saab abi ka nüüdisaegsetest grimmivahenditest. Kui pole mahti metsa minna kasetohumaski jaoks materjali koguma, saab maski teha ka vanast T-särgist või paberist.