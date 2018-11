Praegu on suuremad tööd lõpetatud. Ligi aastaga on dendropargi ja Emajõe kalda liikumisrajad valmis. Tähtvere puhkepargi haldusjuht Marti Viilu ütles, et Emajõe ääres tehti korda ligi kaks kilomeetrit liikumisradu. Raha jagunes umbes pooleks: üks osa kulus Emajõe-äärsetele liikumisradadele ning teine roositiigi puhastamisele ja puhkeala loomisele. Praegu on roositiigiks kutsutava veesilma juures veel üsna sünge, sest puud on raagus ning uued puud ja põõsad istutamata. «Istutame tiiki ka vesiroose, mõned on sellised, mis õitsevad öösel, ja teised päeval, see lisab kontrasti» rääkis Viilu.