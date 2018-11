FOTO: Joakim Klementi

Käesoleva nädala algul läks sotsiaalmeedias liikvele ühe Elva lapsevanema kirjeldus sellest, kuidas tema 7-aastane tütar oli koos sõbrannaga koolist koju tulles saanud ehmatava kogemuse osaliseks.

Naise väitel astus tänaval laste juurde mees, haaras tema tütre sõbrannal käest ja surus selle oma kubeme piirkonda.

Lõuna prefektuuri lastekaitsegrupi juhtivuurija Liia Kilp ütles neljapäeva pärastlõunal, et politsei on alustanud selle juhtumi üksikasjade uurimiseks kriminaalmenetlust ning selle käigus on kuriteos kahtlustatavana kinni peetud 51-aastane kohalik mees. Sama isik on varem kahel korral seksuaalkuriteos süüdi mõistetud.

«Soovitame vanematel julgustada lapsi rääkima, kui mõni kahtlaselt käituv inimene on püüdnud nendega kontakti saada või on nende juuresolekul mingil muul moel sobimatult käitunud. Kui politsei saab kiirelt selgitada võimaliku seksuaalkuriteo asjaolud ja selle toimepanija, on võimalik isik vastutusele võtta ning ennetada järgmiste võimalike ohvrite kannatusi,» ütles Kilp.