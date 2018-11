See lugu algas aasta eest. Just enne jõule, kui paljud heategevusorganisatsioonid elavnevad, sattus Eesti Rahva Muuseumi listi üleskutse märgata abivajajaid. ERMi projektijuht Külli Lupkin meenutas, et nemad muuseumis mõtlesid automaatselt lastele ja lastehaigla peale ning kaalusid, mida ette võtta.