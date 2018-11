Tanel Tein: kutse Tartu tuleviku debatile. Metallica tuleb. Aga edasi?

Ka ei karda ma väga Tartusse tulemise võimaluste pärast. Näiteks Kaunas, kus on mitmeid kultuuri- ja spordiürituste tarvis ehitatud hooneid, asub Vilniusest saja kilomeetri kaugusel, kuid see ei sega absoluutselt suurürituste korraldamist. Rongid ja bussid sõidavad ning lennujaam on seal samasugune – mitte midagi ei jää sellepärast tegemata.»

Nii võib öelda, et Metallica koos Live Nationiga avavad Tartus ja Raadil, kus juulis kontsert toimub, uue ajastu. Võtkem sellest siis maksimum!

Praegu on Tartul ja kaitseministeeriumil just Raadil käsil mõlemat poolt motiveeriv kolimistehing, milles otsitakse sõjaväele mujal linna lähedal suuremat maa-ala, et linn saaks asuda tulevikus Raadit terviklikult arendama ja välja ehitama.

See olekski meie kolmas suund – väärindada linna maad, reinvesteerida saadud tulu samasse piirkonda. Pikalt ette valmistatud kolimine Raadil just sellele alguse panekski: linn saaks endale maa, mille müügist saadud tulu reinvesteeritakse sinna kavandatavasse multihalli ja perekeskusesse. Skandinaavia näitel tõusis Stockholmis pärast linnahalli asukoha määramist ja ehitust ümberkaudse maa hind viie aastaga kaks kuni kolm korda.

Kahjuks tuleb öelda, et võimalus kolida kaitsevägi sobivamale kohale on teel karidele. Linna arengut mõjutavad olulised otsused võidakse jätta tegemata, olgu põhjuseks bürokraatia, saamatus või kartus. Jälle see refrään, et ühtegi puud ei või maha võtta. Tähtis on, et linnajuhtidel ja kaitseministeeriumi otsustajatel jätkuks kainet mõistust teha linna arengut soosivaid otsuseid. Kui sõjavägi ei koli, tekib Tartus suletud piirkond kilomeetri kaugusel Raekoja platsist.

Need on meie kolm ideed, millele ootame kaasamõtlemist, oponeerivaid või toetavaid seisukohti. Kas välisturistide meelitamine Tartusse, töö tudengitega ning oma linna maa väärindamine võiksid aidata kaasa Tartu majanduse elavnemisele? Mis oleksid muud arengusuunad, et linnal tulevikuski hästi läheks?