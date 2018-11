Must Kast avab julma diktaatori maailma

Patriits Mereial (lamamas, Karl Edgar Tammi) keisri õukonnas pikka pidu pole. Usaldamatus valitseja vastu on kuritegu ja selle karistuseks saab olla vaid surm keisri (Kaarel Targo) käe läbi.

Hämaras ruumis kuldsel poodiumil seisab Rooma keiser Caligula. Ta on kutsunud vaibale ühe oma alamatest, patriits Mereia. Caligula mõistab, et Mereia ei usalda teda. Viimane kardab, et keiser ta mürgitab.