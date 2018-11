Jaan Tõnissoni armumine ja abiellumine 1910. aastal tekitas Tartu seltsielus palju jutuainet ja elevust. Mitte ainult seetõttu, et Tõnisson oli siis juba 42-aastane ja teda peeti vanapoisiks, kellest arvati, et tal on aega ja tahtmist tegeleda vaid Eesti asja ajamisega, olgu siis ajalehe Postimees toimetuses või Tartu seltsielus.