Janno Zõbin: jätkem «ainuõigete» ideede jagamine

Ühtpidi on see arusaadav, kuid paljudele ohu märk, sest konstruktiivne arutelu on kuhugi kadunud ja muutunud nišinähtuseks. Millega see ideoloogisõda päädib ja kas tõesti valmistab see Eesti ühiskonda ette vennatapusõjaks, kui peaks puhkema päris kriis?