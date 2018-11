Emajõe äärde kerkib 16-korruseline kõrghoone

«Hoone ehitust on plaanis alustada uue aasta alguses, ehituse pikkuseks on kavandatud poolteist aastat,» ütles Kvintett Kinnisvara juhatuse liige Indrek Rentel.

Kinnistule tuleb 16-korruseline büroohoone, mis Tartu esimese ärihoonena vastab Leed Goldi standardi nõuetele. Hoone brutopind on 9059,4 m², sellest üüritavat pinda 6128,8 m². Büroohoone esimesele korrusele on kavandatud Emajõe poole avanev restoran-kohvik, milles on hoone rentnikel võimalik korraldada nõupidamisi ja kohtumisi.

Büroohoone juurde ehitatakse ka kolmekorruseline 250 kohaga parkimismaja, kuhu pääseb Pikalt tänavalt. Samuti on tegu kergliikluse sõlmpunktiga, kus saavad kokku jalakäijatele mõeldud Turu sild, Raekoja platsi poolt kulgev Emajõe äärne jalutusala ning mitmed teised kergliiklusteed. Lisaks on hoone ümber linna maal paiknevates parklates avalikuks kasutuseks olevaid parkimiskohti.

Leed Goldi taseme sertifikaat on ehitise rohemärgis ehk kvaliteedisüsteemi, mis annab hoonele hinnangu keskkonna ja inimsõbralikkuse seisukohast. Arvesse võetakse hoone keskkonnas paiknemist (kui kaugel on kauplused, sportimisalad, ühissõidukipeatused jms) ja võimalikult väikese ökoloogilise jalajäljega ehitamist.

Ehituses kasutatavad materjalid kontrollitakse ja sertifitseeritakse detailideni, et need oleksid ohutud. Erilist tähelepanu pööratakse hoone sisekliimale, et see oleks kliendile ja töötajale mugav.