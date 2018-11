Arestimajas kambrikaaslase tapnud mees astub kohtu ette

Pärast kella kahte päeval hakkas Kalev nõudma enda vabaks laskmist. Nii arestimaja ametnikud kui ka kohale saabunud kiirabitöötajad püüdsid kägistatud 65-aastast meest elustada, kuid see jäi tulemuseta – mees suri.

Tartu arestimaja juht Baldur Pilden ütles, et kainestatavate kontrollimiseks arestimajas on ranged reeglid ja neid järgitakse väga täpselt. «Veendusime, et politseiametnikud täitsid oma ülesandeid nõuetekohaselt. Korrapidaja kontrollis kainestuskambrit viimati pool tundi enne kuriteo toimepanekut ning puudusid märgid, mis võinuks aimu anda nii raske kuriteo peatsest asetleidmisest,» märkis Pilden.