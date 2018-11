Rain Tunger: miks on head sõnad nii loetud?

Tunnustus on heade tulemuste eeldus, mitte tagajärg! Need on koolitaja Alar Ojastu sõnad, mida kuulsin kaheksa aastat tagasi tema teeninduskoolitusel, pärast seda minu elu muutus. Ärkasin talveunest, mis selleks hetkeks oli kestnud 30 aastat. Parem hilja kui mitte kunagi.

Küsin endalt, et kui tõepoolest tunnustus on heade tulemuste eeldus, mitte tagajärg, siis miks on minu elus tunnustust nii vähe? Märkan, et väikseid lapsi tunnustatakse loomulikult, kuid täiskasvanute puhul see drastiliselt muutub. Küsinud teistelt, kuidas on nende elus tunnustusega, on vastused kurvastavad.

«Tunnustus on inimese üks põhivajadusi,» ütleb Dale Carnegie oma raamatus «Kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi». See käib meie kõigi kohta, sõltumata sellest, millises eluetapis parasjagu oleme. Märkamine, hea tunnustav sõna või kompliment tõstab, annab jõudu ja lisab enesekindlust. See aitab hakkama saada katsumustega, mida meil kõigil jagub küll ja küll. Seega võtsin vastu otsuse, et hakkan teadlikult otsima igas inimeses ilusat või erilist, mida tunnustada, ning püüan selle julgelt esile tuua.

Tundub, nagu tunnete väljendamine ja tunnustamine poleks meile loomuomane tegevus.

Usun siiralt, et igas inimeses on palju head, mida märgata. Ka nendes, kes meile esialgu ei sümpatiseeri. Siinkohal meenutan armastatud Ita Everi elutarkust «Vaata ja imesta, kuid ära vihasta!». Eriti väljakutsuvate karakterite puhul mõtlen endamisi, et «sina, keda on nii raske armastada, vajad seda kõige rohkem!».

Kujutlen, et igal inimesel on seljas nähtamatu seljakott, milles peitub tema lugu. Lugu, mida tundma õppides minu kriitika pehmeneb ja taandub ning muutub mõistmiseks ja kaastundeks. Keskendumine sellele, mis on inimestes ilusat või erilist, on mu elu tohutult rikastanud. Sedasi olen saanud näha maailma läbi teise imelise maailmakodaniku silmade, mis on kinkinud mulle võimaluse osa saada hulgast seiklustest, kogemustest, tunnetest ning teadmistest, mida ma muidu poleks iial kogenud .

Tunnustamine peab olema siiras. Kui sõidame bussis ja keegi kaugusest vaatab meid, tunneme selle ära. Samuti tunneme ära selle, kas keegi on ütlustes siiras või mitte.

Kui meile tehakse kompliment või meid tunnustatakse, kas oskame seda alati vastu võtta? See on sisemise tsensuuri küsimus. Minu isiklik kogemus olukorras, kus mind tubli töö eest kiidetakse, on see, et minus tekib impulss öelda ilma, et ma seda sooviksin, et alati saaks paremini. Ise komplimenteerides kellegi ilu või riietust kuulen tihti vastuseks «ah mis sa nüüd, see on viimane asi, mis ma puhtana kapist leidsin». Saan aru, et meie sisemine kriitik on sedavõrd karm, et me ei suuda alati komplimente vastu võtta.