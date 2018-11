Margus Meinarti nukulikud inimesed põhjustasid šoki

Septembri lõpus oli kultuuriklubis Promenaadiviis juttu järgmisest näitusest, Margus Meinarti (50) figuuride väljapanekust. Ta väitis, et see šokeerib mind. Meinart on tänu oma superheale värvimeelele loonud suurepäraseid lillepilte, aga ka üllatuslikult häid portreid, kus koloriidist olulisem on oskus edasi anda ilmeid ja karaktereid. Hakkasin mõtlema, kuidas ta figuure teeb, pole ühtegi näinud.