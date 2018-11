Vana Tartumaa muuseumi uued elamised täitusid üürnikega kiiresti

Ehitusbuumi Elvas märgata ei ole: eramuid on küll üles vuntsitud ja juurdegi tehtud, aga viimased korterelamud valmisid seal aastaid tagasi. Nii polegi imestada, et osaühingu Elva Kodu nelja vanasse puumajja tehtud üürikorterid on läinud nagu soojad saiad.