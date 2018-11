Politsei tabas Tartus viis roolijoodikut

Mullu hukkus liikluses 67 inimest. Tänavu kümne kuuga on liikluses hukkunud kuus inimest vähem kui möödunud aastal, aga aastavahetuseni on jäänud veel kaks kuud. Selleks, et raskeid liiklusõnnetusi vältida, võtsid täna politseinikud üle Eesti ette kainuskontrolli.