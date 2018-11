Laine Randjärv lükkas ümber jutu Vanemuise juhiks kandideerimisest

Ta on arvamusel, et niisuguse jutu aluseks on suhtlusmeedia avalikud postitused, milles tal soovitati kandideerida Vanemuise juhi konkursil, kui selgus, et Eesti Kontserdi juhatuse liikme ehk direktori kohale kandideerimine takerdus. «Vanemuise teatri enda inimesed on mind küll kutsunud, aga see ei tähenda, et ma olen kandideerinud,» lisas ta.