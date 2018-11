Lihafooris süttib ka Eestis tulevikus punane tuli

«Kui tarbija teab, milline on kvaliteetsem ja parem liha, hakkab ta seda rohkem nõudma,» põhjendas Silja Kana selle vajalikkust.

Internetilehe või rakendusena on teejuht juba valmis Rootsis, Soomes ja Saksamaal. Töö käib veel mitmes Euroopa riigis, sealhulgas Eestis. Teejuhi üks peamisi eesmärke on suurendada inimeste teadlikkust lihatarbimise mõjust. Teadus kinnitab üha enam laiema üldsuseni jõudvat arusaama, et olla tervem, tuleb tarbida kvaliteetset liha ning süüa seda vähem, kui eestlane keskmiselt praegu sööb.