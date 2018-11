Vahur Kollom: Rail Baltic – tahtsime parimat, aga ...

Selgus, et Rail Balticu Eesti osa hind on 1,6 miljardit eurot, mis on ligikaudu 18 protsenti enam kui kolm aastat tagasi koostatud eskiisi tulemusel rehkendatud. Loomulikult ongi igasugune taristu ehitamine kulukas ja võib esineda ka nihkeid esialgu rehkendatud hinna suhtes. Ent kui projekt läheb viiendiku võrra kallimaks, on seda ikka väga palju. Kas lumepall läks veerema? Kas peagi tuleb uudis, et Eesti osa läheb maksma juba 40 protsenti enam?