Tartu Postimehe ajakirjanikud lähevad teisipäeviti eetrisse

Tunnipikkune uus analüüsisaade hakkab olema eetris igal teisipäeval kell 13 Kuku raadio Lõuna-Eesti sagedustel. Mujal Eestis saavad kuulajad samal ajal osa Postimehe ajakirjaniku Vilja Kiisleri juhitud arutelutunnist «Kaks ühes». Mõlemat saadet on pärast eetrit võimalik järelkuulata Kuku raadio nutirakendusest või kodulehelt. «Vahetund Tartu Postimehega» salvestis on leitav ka ajalehe veebilehelt.

Raadio Kuku peatoimetaja Hindrek Riikoja märkis, et Tartu moodustab koos nn tagamaaga piirkonna, mille olulisust mõistavad kõik ühtviisi hästi. Seetõttu peab raadiojaam tähtsaks siit esile kerkinud teemadele ekstra tähelepanu pöörata. «Oleme püüdnud kuulajatele pakkuda seda, mis neile kõige rohkem korda läheb, ja selles vaates on regionaalsetel saadetel täita kaalukas roll. Nii on Tartust tehtud uudiseid ja «Linnatundi», aga ka mitmeid muid saateid. Nüüd astume veel ühe sammu edasi. Kui meil on olemas tehnilised vahendid ja sõnakad ajakirjanikud, siis tuleb neid kasutada,» põhjendas Riikoja.