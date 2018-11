Eesti politsei kiirreageerijad esitlesid sünnipäeval elektrišokirelva

Lõuna prefektuuri kiirreageerija Remi Koosa rääkis, et elektrišokirelva kasutamine aitab päästa elusid, sest tulirelvale on alternatiiv. «Politsei gaas võib olla kahjulik, samuti võib nuiaga luu murda, tuli relvast tulistades võib inimene saada eluohtlike vigastusi. Elektrišokirelv on neist kõige parem lahendus, sest mõju kestab umbes viis sekundit,» selgitas ta. Uut abivahendit on võimalik kasutada ka siis, kui inimene soovib end vigastada. Kiirreageerijate tegutsemine avaldas tartlastele muljet ja etteastet saatis aplaus.