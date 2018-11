Galerii. TEDxTartu meelitas ERMi sadu inimesi

Arutleti, kuivõrd suurendavad loodud raamid turvatunnet ning aitavad maailma süsteemselt mõtestada. Või ehk on tsensuuril hoopis vastupidine mõju, mis aitab piiramise asemel meil leidlike lahendusteni jõuda?

Räägiti sellestki, millised on tsensuuriga seotud tabud ja hirmud ning missuguseid valikuid võiksid inimesed teha, et liikuda tasakaalukama maailma poole.

TEDxTartu peakorraldaja Angela Ader ütles, et üritus oli hästi organiseeritud ning inimeste huvi selle vastu suur. «Eelmisel aastal jäi konverents korraldamata, aga täna öösel magasin hästi. Meie poolt on kõik tehtud,» rääkis Ader.

Kõik piletid konverentsile müüdi välja ja veel eile õhtul püüdsid inimesed sotsiaalmeediast pääsmeid osta. Ader ütles, et müüki paisati 251 piletit, kuid kokku osales konverentsil koos osalejate, vabatahtlike, esinejate ja sponsoritega ligi 300 inimest. Konverentsil räägiti inglise, eesti ja viipekeeles. Aderi sõnul oli üks konverentsil osaleja kurt ning seega suhtles ta publikuga viipekeeles. «Tahtsime, et ta saaks ka ülejäänud konverentsist osa ja seega tekkis idee teised etteasted samuti tõlkida,» selgitas ta.

Aderi sõnul on järgmiseks aastaks mõned ideed juba olemas. «Sel aastal jäid mõned asjad tegemata,» ütles ta. «Näiteks tahtsime organiseerida siia mõned TEDi raamatud, aga sellega ei jõudnud õigeks ajaks valmis.»

Teise sessiooni esimese kõnelejana esines Tallinna tehnikaülikooli infotehnoloogia instituudi projektijuht Kieren Lovell, kes rääkis küberturvalisusest ning sellest, kui haavatavad on inimesed veebis tegelikult. «Küberturvalisus ei ole tehniline, vaid inimlik probleem,» oli Lovelli etteaste põhisõnum. Lovelli sõnul on juba kasulik see, kui ühe inimese kõikidel kontodel pole samasugused paroolid.