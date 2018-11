Seinale suure pildi printimise pooleli jätnud robot vajas hooldust

Miks on tarvis Tähe 1 seinale kanda just selline pilt ja miks nimelt sinna? «Aga sellepärast, et Tartu linnamuuseumis tuleb jaanuaris Pallase kunstikogu näitus,» vastas Aet Rebane. «Pallasel on meie kunstiajaloos väga oluline roll ja eks mööda Tähe tänavat jõuab ju ka kõrgema kunstikooli Pallas juurde.»