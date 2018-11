Ülikooli loodusmuuseumis avati näitus vetikateadusest

Näitus annab ülevaate vetikateaduse arengust Eestis, teada saab nii Eesti esimestest vetikaleidudest kui sedagi, kas merimuna on ikkagi vetikas. Näitusel on eksponeeritud emeriitdotsent Erich Kuke tehtud fotod imelistest ikkesvetikatest ja valik tema töödest.

«Otseselt või kaudselt on tema õpilased enamik tänaseid Eesti vetikauurijad. Näitusel on eksponeeritud Erich Kuke mikrofotod ikkesvetikatest, mida paljud peavad ühtedeks kaunimateks vetikateks maailmas. Lisaks ajaloolisele ülevaatele ja unikaalsetele materjalidele vetikate uurimise algusaegadest 19. sajandil, on võimalik uurida ka elusaid vetikaid,» sõnas Tartu ülikooli loodusmuuseumi kuraator Ülle Reier.