Tartu ülikooli sotsiaalteadused on maailmatasemel

Oma eelmise aasta positsiooni (251–300) on edetabelis säilitanud Tartu ülikooli sotsiaalteadused. Need hõlmavad THE liigituses kommunikatsiooni ja meediauuringuid, politoloogiat ja rahvusvahelisi uuringuid, sotsioloogiat ning geograafiat (inimgeograafia ja regionaalplaneerimine).

«See on tõesti väga tore saavutus, et Tartu ülikooli ärinduse ja majandusteaduse õpetamine ja teadustegevus on leidnud äramärkimist THE edetabelis,» ütles Tartu ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna dekaan Raul Eamets. «Oleme majanduserialaga samal tasemel oma heade kolleegidega Turu ülikoolist ja Kieli ülikoolist. Meiega samas rühmas on Peterburi riiklik ülikool ja Birkbeck College Londonist.»

Eamets viitas ühtlasi sellele, kui oluline on säilitada ärindus- ja majandusõpe nii Tartus kui ka Tallinnas. «On tõesti kahju, et ülikoolide vastutusvaldkondade jagamisel soovitakse eristada ärijuhtimist ja majandusteadust. Need on tegelikult ühe mündi kaks poolt. Oleme koos Tallinna tehnikaülikooli majandusteadlastega mõlemat suunda koos vedanud ja teeme seda kindlasti ka tulevikus,» lisas ta.

Edetabelis esile tõstetud erialasid õpetatakse Tartu ülikooli majandusteaduskonnas, haridusteaduste instituudis, ühiskonnateaduste instituudis ja Johan Skytte poliitikauuringute instituudis.

Balti riikide kõrgkoolidest on sotsiaalteaduste erialade edetabelisse pääsenud ka Tallinna tehnikaülikool, Vilniuse ülikool ning Kaunase tehnikaülikool.