Peaministril pole 10 000 allkirja vastuvõtmiseks aega

Töörühma liige Marju Unt ütles, et olukorras, kus eriplaneeringu lõpetamise ümber on palju segadust tekitavaid sõnumeid, jätab soovimatus leida pöördumise vastuvõtmiseks aega kahetsusväärselt avara tõlgendamise võimaluse.

Marju Unt FOTO: Margus Ansu

Unt nentis, et nende pöördumine ei ole valitsuse vastu, vaid toetab valitsust soovis eriplaneering lõpetada.

Teine rühma liige Tiia Kõnnussaar kirjutas selleks, et aeg leida juba nädal tagasi peaministri büroo juhile Tanel Kiigele. Esmalt küsiti aega 30. oktoobriks, kuna selleks päevaks oli kokku lepitud ka allkirjade üleandmine riigikogu esimehele ja töörühma teadlased pidid sel päeval spetsiaalselt Tallinna sõitma. Kiik vastas lakooniliselt, et peaminister on Norras. Tema soovitus suhelda rahandusministeeriumiga töörühma ei rahuldanud.

«Tartu apell 2-le on allkirja andnud ligi 10 000 inimest, see on mõeldud valitsusele, riigikogule, õiguskantslerile ja erakondadele. Tunneme allakirjutanute ees kohustust allkirjad valitsusjuhile üle anda väärikusega, mida selline hulk allkirju meilt nõuab,» seisis kirjas. Sellele kirjale vastust enam ei tulnudki.

Urmas Seaver FOTO: Tairo Lutter

Hiljem on Unt mitu korda suhelnud aja leidmiseks Urmas Seaveriga, kes on valitsuskommunikatsiooni direktor, kuid sobilikku ajaakent ei ole õnnestunud leida.

Undi sõnul on nad küsinud kohtumist ja kunagi pole öelnud, kui pikk see peab olema. Mõne minuti peaks tema meelest leidma ka kõige tihedamas päevakavas. «Me ei taha ju neid allkirju ükshaaval üle anda. Kes tahab, leiab võimaluse, kes ei taha, leiab vabanduse,» ütles ta.

Unt hindas, et temale jääb mulje, et peaministri büroo soovib kümne tuhande allkirjaga pöördumise tähendust pisendada. Samas on üleandmisega kiire, sest seisukohtade andmiseks valitsuse eelnõule on aega 3. novembrini.

Seaver ütles ajalehele, et peaministri päevakava on tõesti tihe, Norra visiidile eelnes puhkus. Selliseks allkirjade üleandmiseks mõne minuti näpistamine poleks vääriline ja samuti võiks järgneda tõlgendus, et soov on seda pisendada.

Seaver kinnitas, et ta mõistab asja pakilisust ja sobiv aeg püütakse leida. Millal, ei osanud ta eile siiski öelda.