Vanemuises tuleb lavale komöödia untsu läinud jõuluõhtust

Vanemuise teates on kirjas, et tegu pole pelgalt iroonilise jõulukomöödiga, milletaolisi varemgi nähtud, sest briti noore dramaturgi Sam Holcrofti naljamäng on üks originaalseimaid näitemänge, mis on kunagi maailmas kirja pandud. 2015. aastal esietendus see Londoni rahvusteatris.