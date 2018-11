Maarjamõisas jääb tasuta parkimise kohti aina vähemaks

Eile päeval kliinikumi peamajja suundunud Kunnar märkis, et temagi pidi auto parkima eemale, kellegi võõra krundi serva. «Olen pea nädal aega iga päev pidanud siin käima. Tundub, et autosid on palju umbes lõunani, edasi jääb plats juba hõredamaks,» rääkis ta. Uue parkimismaja ehitamise uudisest kuuldes jäi mees neutraalsele seisukohale ning lisas vaid oletuse, et küllap tehakse lõpuks kogu maja ümbruses parkimine tasuliseks.