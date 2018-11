Jõgeva vallavalitsus kingib poolesajale lastega perele vingugaasiandurid

«Saame olla majakas teistele omavalitsustele ja näidata, kuidas saab vallavalitsus panustada oma inimeste turvalisusesse,» sõnas Jõgevamaa abivallavanem ja siseturvalisuse nõukogu esimees Viktor Svjatõšev.

Jõgeva vallas saavad eelisjärjekorras vingugaasiandurid lastega pered, kes vajavad toimetulekuks toetust. Jõgeva vallavanem Aare Olgo märkis, et andurite hinnad on nii kõrged, et kõik pered seda endale lubada ei saa. «Tegutseme inimeste heaks ja kaitseks ning teeme omalt poolt võimaliku, et ohte ennetada,» lausus vallavanem.

Koostöös päästeametiga on välja valitud sobivad vingugaasiandurid. Lihthankega soetatavad seadmed on kvaliteetsed, töökindlad ning kergesti paigaldatavad. Kingitavate vingugaasiandurite aku eluiga on kümme aastat. Inimestel pole tarvis muretseda, et anduril tuleb patareisid vahetada ning akut laadida.

Vingugaasiandurid aitavad kodudesse paigutada Jõgeva päästekomando päästjad ja Palamuse vabatahtlikud pritsimehed.