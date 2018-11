Järelvaadatav. TÜ kliinikumi esindajad kinnitasid pressikonverentsil, et sügeliste levik suurhaiglas on kontrolli all

Infektsioonikontrolli teenistuse direktor Matti Maimets selgitas, et sügeliste nakkus on saadud osakondades kontrolli alla. Ta nentis, et teadaolevalt on ebameeldivasse nahahaigusesse nakatunud 44 töötajat, samas pole teada, et haigus oleks levinud patsientideni.