Galerii: Tartu ülikooli raamatukogu on lõpuks valmis

«Kuigi raamatukogu remondi lõpptähtaeg oli alles 2019. aasta algul, oleme väga rahul, et ehitajad lõpetasid renoveerimise juba augusti lõpus,» lausus TÜ raamatukogu direktori kohusetäitja Liisi Lembinen. «Nii saame raamatukogu täielikult avada varem, kui aasta tagasi julgesime loota.»

Septembris ja oktoobris koliti kolmandale korrusele mööbel ning riiulitele raamatud. Nüüd on kõik raamatukogu avalikuks kasutuseks mõeldud ruumid valmis.

Esimesel korrusel asub alates neljapäevast avahoidla, kuhu saab minna iga lugeja. «Siin saab ESTERist leitud kohaviida järgi igaüks vajalikud raamatud üles otsida,» rääkis Lembinen. Ta lisas, et avahoidla on raamatute leidmiseks põhjalikult viidastatud.

Kolmanda korruse puhkealal saab nii diivanitel lõõgastuda kui ka aktiivselt puhata. Selleks on eraldi ruumis jõusaalist paljudele tuttavad masinad: velotrenažöör, sõudeergomeeter, ellips ja jooksulint, samuti hantlid ja matid. Puhkeala juures on ruum, kus saab süüa kaasavõetud toitu.

Remondi käigus renoveeriti ka teadlaste ja doktorantide seas väga menukad individuaalkabiinid, mida on nüüd 56. «Need ruumid on endiselt väga nõutud,» tõdes Lembinen. Täpsemat infot individuaaltööruumide kohta saab raamatukogu kodulehelt.

Kuigi maa-alustes hoidlates on remont lõppenud, läheb veel mõni kuu aega, kuni kõik kogud on paigutatud oma kohale. Seetõttu on märtsi lõpuni vanemad kogud lugejatele osaliselt kättesaamatud.