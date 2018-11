Pilsivesi põhjustas Emajõel väikse reostuse

Tartlane Mihkel Lember ütles, et jälgis Emajõge Tartu kesklinnas Kaarsilla juures kell 10.30 umbes veerand tundi ning selle aja vältel voolas õlilaike pidevalt juurde.

Keskkonnainspektsiooni ametnikud selgitasid välja, et lodjakoja lähistel toodi üks laev jõest välja, mille tõttu pääses pisut kütusega pilsivett Emajõkke. Laevaomanike suhtes algatati väärteomenetlus, et toimunu kõik asjaolud täpselt välja selgitada.

Päästeameti pressiesindaja Marek Kiik ütles, et reostus oli nii väike, et seda pole võimalik kuidagi jõest eemaldada ning loodusele see liiga ei tee.