Tammeka püüab hooaja viimastes mängudes publikurekordit

Senise 34 vooruga on Tammeka mänge käinud vaatamas 7130 inimest, mis tähendab seda, et eesmärgi täitmiseks peab mõlemaks kohtumiseks kogunema 500 pealtvaatajat mahutava Sepa jalgpallikeskuse tribüünile täismaja.

Ehkki käes on suur sügis, usub Tammeka kogukonnajuht Heiko Sallok, et uus publikurekord on saavutatav. Lisaks Tartu spordisõpradele oodatakse tribüünile suuremal hulgal ka klubi noormängijaid ning viimaseks mänguks Kaleviga on plaanis suuremat sorti üllatus.