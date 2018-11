Tartu linnakirjanik Mika Keränen: «Ülikoolilinn Tartu on minu Oxford, Cambridge ja Sigatüügas»

Värske raamat «Khaba ja Nebra» pole pelgalt põnevusjutt öösel ellu ärkavatest muumiapoistest, vaid ka hariv lugu antiikaja jumalatest ja traditsioonidest. Mika Keränen ütles, et raamatukaante vahele jõudnud muuseumiloo alguseks võib pidada 1993. aastat, mil ta tuli üliõpilasena Soomest Tartusse õppima.

«Ülikoolilinn Tartu on minu Oxford, Cambridge ja Sigatüügas. Olen maailma ülikoolilinnades käies avastanud, et Tartu meeldib mulle neist kõige rohkem, sest siin on kõik ehedalt säilinud ja mul ei olegi vaja kuhugi kaugemale minna,» lausus Keränen.

Muumiapoiste Khaba ja Nebra loo kirjutamiseks veetis kirjanik palju aega peahoones asuvas ülikooli kunstimuuseumis ning jälgis sealseid kujusid ja muumiakambri asukaid. «Vaatasin neid ja mõtlesin, mis nad seal teevad. Kui mulle tundus, et nad hakkavad midagi tegema, panin selle kohe kirja. Ma poleks ise nende ideede peale tulnud, kui siin ei oleks neid madusid, kujusid ja muumiaid,» jutustas kirjanik.

Raamatus pole illustratsioone. See tuleb kirjaniku sõnul austusest muumiate vastu. «Neisse tuleb suhtuda nagu surnutesse: ülima lugupidamisega,» lisas kirjanik, kes tahab seda mõtteviisi edasi anda ka lastele. Sama meelt on Tartu Ülikooli muuseumi teadusdirektor Jaanika Anderson, kes oli kirjanikule raamatu valmimisel abiks.

Keräneni sõnul oli selle loo kirjutamine tema jaoks väga põnev. «Uurisin selleks palju raamatuid, milles on juttu antiikajast,» ütles ta. Ka Tartu linnakirjanikuna koole külastades on ta lastele rääkinud ülikooli kunstimuuseumis olevatest kujudest ja julgustanud lapsi minema peahoonesse nendega tutvuma. Ta loodab, et värske raamat äratab lastes samuti huvi antiikaja lugude vastu.

Keränen loodab, et «Khaba ja Nebra» on tema muuseumilugude sarja esimene raamat, sest kunstimuuseumi kogud ja peahoone on pakkunud talle ainest veel mitmeks uueks looks – siis juba sootuks teiste peategelastega.

Raamatus «Khaba ja Nebra» on 160 lehekülge. Selle on toimetanud Kristina Lepist, kaanekujunduse on TÜ kunstimuuseumi musta kabineti seinamaalingu eeskujul teinud Marja-Liisa Plats. Väljaandja on kirjastus Keropää.