Loote kromosoomiuuringut hakatakse riskirühmas rasedatele tasuta pakkuma

Fond on toetust jaganud juba juunikuust, ent alates novembrist hakatakse välismaise NIPT-testi kõrval kasutama Eesti teadlaste välja töötatud testi NIPTIFY.

NIPT-test on kõige täpsem ja ohutum meetod kolme enamlevinud kromosoomihaiguse tuvastamiseks lootel juba varases raseduses. Test analüüsib raseda naise vereproovi ja seal ringlevat loote DNAd. Kui lootel esineb ebanormaalne arv kromosoome ehk tal on Downi, Edwardsi või Patau sündroomi risk, siis NIPT leiab selle peaaegu sajaprotsendilise kindlusega üles.

Tasuta NIPTIFY test on mõednud neile naistele, kel raseduse I trimestri sõeluuringu tulemus näitab suurt loote kromosoomihaiguse riski. Lisaks toetab fond testi eest tasumist, kui naisel on eelneva raseduse ajal sünni eel diagnoositud trisoomia või eelmisel lapsel diagnoositud trisoomia. Fond paneb NIPT-testi rahastamisele õla alla ka siis, kui kombineeritud risk trisoomiaga lapse sünniks on suurem kui 1:1000 kehavälise viljastamise raseduse või kaksikrasedusega naistel ning ka muudel arstide tuvastatud erandjuhtudel.

Kui seni saatis TÜ kliinikum kõik testid analüüsida väljapoole Eestit, siis edaspidi analüüsitakse teste, v.a mitmikraseduste korral, Tartus tervisetehnoloogiate arenduskeskuse täppismeditsiini laboris, kus NIPTIFY ka välja töötati. See tähendab senisest palju soodsamat testimist.

NIPTIFY teenuslabori juhi Kaarel Krjutškovi sõnul teeb lastefond äärmiselt tänuväärt tööd. «Välismaiste NIPT-testide miinuseks on seni olnud nende kõrge hind, mistõttu ei ole test paljudele rasedatele majanduslikult kättesaadav. Terve lapse sünd peab olema mitte ainult pere, vaid ka riigi prioriteet, mistõttu on oluline, et loote kromosoomihaiguste riski hindav test oleks riskirühma kuuluvatele ja ka kõikidele teistele naistele tasuta kättesaadav.»

Krjutškov lisas, et kuigi esmalt tehakse tasuta teste vaid TÜ kliinikumis arvel olevatele rasedatele, siis kättesaadav on see test kõigile rasedatele üle Eesti. «Selle kohta tasub infot küsida lähimast naistekliinikust.»

Lastefondi strateegiajuht Küllike Hein avaldas rõõmu, et Lastefond saab kaasa lüüa ennetustegevuses. «Tavaliselt on meie kampaaniad ja projektid suunatud tagajärgedele ning tulekahjude kustutamisele.»

Enne koostöölepingu sõlmimist maksis üks välismaine NIPT-analüüs lastefondile 366 eurot, millele lisandus käibemaks. Seevastu NIPTIFY kasutamine tähendab lastefondile väga suurt rahalist kokkuhoidu, sest annetustega kogutud raha hind on kõrge. Samuti ei liigu tulevikus patsientide nimelised vereproovid ja suured summad enam riigist välja.