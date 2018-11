Võrreldes mulluse talvega on programm tänavu tihedam ja tegevust rohkem. «Jõululinn Tartu» projektijuht Ragnar Kekkonen ja Tiigi seltsimaja programmijuht Katrin Vask rääkisid, et eraldi on kavas hommikused programmid lasteaedadele. «Meisterdamise paviljon jäi eelmine aasta kitsaks, nüüd on see suurem,» ütles Vask. Sel aastal on valguskülas mulluse seitsme paviljoni asemel koguni kaksteist.