Kingsepatöökotta seadis end sisse Jakobi Jalatsi restoran

«Kui möödunud aasta lõpuks otsustas kingaparandus uksed sulgeda, tahtsime olla kindlad, et ruumides hakkaks midagi põnevat toimuma,» selgitas Simone Cassano, üks Barlova ja Jakobi Jalatsi omanikke. Ta selgitas, et kuna Barloval ja endisel jalatsiparandusel oli ühine laoruum, said nad suurepäraselt Jakobi Jalatsi töötajatega läbi. Sel põhjusel jätsid nad restoranile ka ajaloolise jalatsiparanduse nime.