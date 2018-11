Tänavu on politsei andmetel Lõuna-Eestis loomadega kokkupõrkeid olnud 798, samas pole Tartu- ega Jõgevamaal olnud ühtegi traagilist juhtumit. Tartumaal on teavitatud politseid 317-l ja Jõgevamaal 78 korral. Lõunaeestlased on 602 korral kokku põrganud kitsega, 103-l põdraga ning 93 korral on liiklusõnnetuses osalenud mõni muu loom. Tegelikult on need arvud hoopis suuremad, sest igast õnnetusest politseid ei teavitata.