Tartu südalinna külje all, ülikooli spordihoonest kiviviske kaugusel paiknev kunagise veterinaariakooli hoonekompleks on leidnud uue omaniku. See annab lootust, et lagunenud ning mitmel korral põlema süüdatud hooned vuntsitakse kinnisvaraarendajate poolt taas üles.