Tarvo Siilaberg: tasuta ja kohustuslik lasteaed ei lahenda tegelikke probleeme

Kujutlegem inimest, kes on juba aastaid harjunud toetama ja abistama ratastoolis liikuvat naabrit. Igapäevaste tööde ja tegemistega tuleb too ise enamasti toime, kuid vajab siiski korrapärast abi. Nõnda on nad juba kümneid aastaid koos toimetanud, võttes seda kui paratamatust. Kuni ühel heal päeval tõuseb see naaber ratastoolist ja kõnnib vabalt omal jalal. Oma abistaja imestuseks ja ülimaks frustratsiooniks teatab ta, et varem polnud kõndimine talle lihtsalt piisavalt prioriteetne.

Valimiste kuulutajaks on tasuta asjade ja teenuste lubamine. Populistidest lubajate kaelad pole kallutatud abivajajate poole, vaid käänatud hoopis ihaldusväärse parlamendi- või ministrikoha suunas. Kui riigieelarvest on võimalik leida 65 miljonit eurot lasteaia kohatasude kaotamise katteks, siis miks on sellelaadse toetusega ometi viivitatud. Miks pole sellises mahus riiklikku toetust seni suunatud lasteaedadesse, et koos vanemate ja omavalitsuste rahastatava osaga luua veelgi suuremat eelarvelist võimendust meie lastele loodud keskkonna paremaks muutmiseks?

Vajadus selle järele on ülisuur. Palju on räägitud üleriigilise koolivõrgu korrastamisest, kuid sama vajab ka lasteaiavõrk. Eesti on täis osaliselt või täielikult amortiseerunud lasteaiahooneid, samas keeldub riik aitamast omavalitsusi, kellele käib üle jõu isegi europrojektide omaosaluse tasumine, et lasteaaedu korrastada (ERR, 10.10).

Kui populist siiski tunneb vastupandamatut soovi lubada «tasuta» asju, siis miks lasta end piirata haridusest? Lubatagu tasuta muuseumi, teatrit, spordivõistlusi, loomaaeda, avalikke ujulaid ja sauna!

Eesti lasteaedades ja koolides on puudu 400 logopeedi, 340 eripedagoogi, 315 kooli- psühholoogi ja 183 sotsiaalpedagoogi (Õpetajate Leht, 19.10). See vajadus pole tekkinud üleöö ega salaja.

Lapsevanematele võib olla tuttav olukord, kus kohatasule lisaks peab vanem lasteaeda muretsema WC-paberi, ostma õppevahendeid, pesema aknaid või lapsevanemate korjandusega ehitatakse lasteaiale uus põrand, aed või mänguväljak.

Seda kõike on riik seni pealt vaadanud. Veelgi enam – lähiminevikust tean haridus- ja teadusministeeriumi (st riigi) peetud eriõppeasutust, mille personal pidi ise ja ettevõtjatest sponsorite toel oma ruume remontima.

Tartu arengukava aastateks 2018–2025 ja Tartu üldplaneering 2030+ lausa reastavad lasteaedu remondi ja ehituse ootuses. Ometi tundub linnavolinik Heljo Pikhofile, et riiklik rahastus peaks lapsevanema kaetava osa kõigest asendama ja mitte seda täiendama (TPM, 17.10).

Linnavolinik ja ühtlasi riigikogu liige Pikhof nimetab, et paljud lapsevanemad arvutavad palehigis, kas olla lastega kodus ja hoida sedasi kokku lasteaiatasude pealt, või siis minna tööle ja maksta suur osa oma kuuteenistusest lasteaeda ära.

Aga vaatame konteksti, et värskendada poliitiku teadmisi elukallidusest. Tartus, kus on Eesti kõrgeimaid lasteaia kohatasusid, on see sel aastal 70,5 eurot kuus. Lasteaia päeva kohta teeb see 3,3 eurot. See on tööinimese lõuna hind, linnaliini bussipileti saab Tartus 83 sendi eest, bensiiniliiter maksab umbes 1,4 eurot, päevalehe saab umbes 1,5 euro eest, takso sõidualustustasu on 2,5 eurot.