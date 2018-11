Lavastuseks andis ainest inimese psüühika uurimine

Tartus on kaks sarnase nimega hoonet. Esimene ja vanem neist – vana anatoomikum – asub Toomel endise sünnitusmaja lähedal. Seal on etendatud mitut lavastust. Kassitoome serval uues anatoomikumis ei ole varem seni teadaolevalt kutselised näitetrupid lavastusi teinud, nii et Tartu Uue Teatri «Unusta/unista» on esimene.