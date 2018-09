Elite Kliinik lõpetab plaaniliste keisrilõigete tegemise

Juba 2015. aastal otsustas Eesti Haigekassa lõpetada sünnitusabiteenuse rahastamise erahaiglates. Elite erakliiniku sünnitusosakond jätkas tegevust esialgu ilma riikliku toeta. See tõi patsientidele kaasa hinnatõusu, mille tulemusena vähenes märkimisväärselt sünnituste arv.

Alates 2015. aasta aprillist polnud Elite sünnitusosakonnas võimalik enam sünnitada ei loomulikul teel ega erakorralise keisrilõike abil. Sünnitada oli võimalik ainult plaanilise keisrilõike teel ja seda põhjusel, et plaaniline keisrilõige võimaldas tööd planeerida ja panna inimesed tööle just õigeks ajaks. Et plaaniline keisrilõige saaks toimuda, peab valmis olema terve meditsiinipersonali brigaad - kaks naistearsti, lastearst, anestesioloog, ämmaemand, operatsiooniõde, anesteesiaõde, õe abiline. Naine ja laps vajavad ööpäevaringset jälgimist ja regulaarseid lastearsti ja naistearsti visiite.