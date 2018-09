Teatrifestivali lavastusi täiendab vitraažinäitus

Eesti Rahva Muuseumis on festivali Draama puhul välja pandud vitraažinäitus «Sada aastat teispool klaasi», mille teoste autor on Ain Roost. Teda kujundamisel aidanud ERMi produtsent Reet Mark rääkis, et väljapanekus on koos kolm asja.