Aasta õppejõu tiitlile kandideerib teiste seas Tartu tervishoiukõrgkooli anatoomia õppejõud Merle Kolga, kes on hariduselt hoopis stomatoloog. Kuna tollal polnud hambaarstina Tartus tööd võimalik leida, asus Kolga ametisse just meditsiinikooli. Pika tööstaaži jooksul on ta näinud nii õpilaste kui ka meditsiini arengut. «Anatoomia pole muutunud, aga õppija on: ta on nõudlikum ja uudishimulikum,» nentis ta.