Politsei hoiab turu taga jõlkuvatel noortel silma peal

«Tuttav rääkis, et nägi ühe sellise kamba juures politseiautot. Keegi ei teinud midagi, et noori korrale kutsuda,» oli ema nördinud. Tallinna vandaalitsevate noortekampade tegude jõudmine meediasse oli hirmutav – pole võimatu, et ka Tartus hakkavad kambad varsti samamoodi käituma.