Torma lasteaednikud astusid «riigipöördele» vastu

Tartu Postimees kirjutas 29. augustil, et Torma, Kõnnu, Vanamõisa, Lilastvere ja Oti küla tahavad ühineda Mustvee vallaga. Algatuse üks eestvedajaid, kodanikuaktivist Avo Blankin lisas eile, et nüüd on allkirjade kogumine käsil ka Liikatku ja Võidivere külas ning sama on plaanis Tealamal, Rassikul ja Näduveres.