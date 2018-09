Kuigi noortekampade teemat on meedia üle võimendanud ja poliitikud kasutanud sellega kaasnevat võimalust näida probleemi tõrjumisel otsustav, on tõsi see, et eakaaslaste heakskiitu janunevate noorte teod võivad mõnigi kord olla arutud ja kurbade tagajärgedega, nendib Jürgen Rakaselg, kes on oma töös keskendunud erikoolidele ja probleemsetele noortele.