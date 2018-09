Lea Malin viis oma pildid Gildi galeriisse ja on ise samuti kohal

Tartust on pilte teisigi, näiteks ülikooli raamatukogu, mida kunstnik on oma koduaknast maalinud. Aga näha on ka vaateid Toilast, Räpinast, Saaremaalt ja Norrast. Väga palju on Lea Malini piltidel loodust, merd ja randa. Ta ise seletab seda nii, et kuna ta elab Tartus ehk sisemaal, siis vähemalt suvel peab ta mere äärde saama. Seal tekib maalimiseks kohe õige meeleolu ja õige tunne.