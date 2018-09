Fred Kotkase maalide väljapanekus on ka Eesti Vabariigi 100. aastapäeva kunstiprogrammi tähis, mille ümmargusest august paistab fotol üks teos.

Fred Kotkase isikunäitusel on seintele kinnitatud kümme värvikirevat suurt maali, millest mõned on sellised, mis nõuavad vaatamisel tugevat närvi. Noor kunstnik on kujutanud üsna jõhkralt meeste ja naiste suguorganeid, piltidel käib enamasti alasti rassimine.